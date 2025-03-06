"Квартал 95" вже не смішний": відомий шоумен дав свою оцінку

Шоумен порівняв рівень гумору в "Кварталі" з КВК

Відомий український шоумен та актор Віктор Андрієнко висловив свою думку щодо сучасного гумору студії "Квартал 95". Крім того, він розповів, що не бачив ані скандального номера колективу про ТЦК, ані жодної серії популярного серіалу "Слуга народу".

В інтерв’ю "Телеграфу" він зазначив, що нині проєкт був вже втратив свою актуальність.

На його думку, старі випуски "Кварталу 95" дійсно могли викликати сміх, проте з часом цей формат вичерпав сам себе.

"Бабочка-одноднєвка". Ти подивись старі шоу. З Володею [Зеленським], без Володі, але старі шоу. Зараз… Ну це вже не смішно. Не тому, що це погано чи не погано, але вже все, проїхали", – сказав Андрієнко.

Він порівняв гумористичний стиль "Кварталу 95" із Клубом веселих та кмітливих (КВК", підкреслюючи, що такий формат має короткочасний ефект.

"КВК вийшов, жарт сказав — і все. Подивись старий КВК. Тобі буде смішно з цього? Не буде", – додав шоумен.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що новий фільм "Кварталу 95" викликав обурення в мережі. У стрічці йдеться про журналістку з Горлівки, яка 10 років жила в окупації і стала пропагувати "русский мир".