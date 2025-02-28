"Ви справжні відморозки". Новий фільм "Кварталу 95" викликав обурення в мережі (відео)

Українці розкритикували новий фільм про переселенку з Донбасу

Студія "Квартал 95" випустила перший тизер стрічки "Раша Гудбай". У ній йдеться про журналістку з Горлівки, яка 10 років жила в окупації і стала поширювати "русский мир". Однак доля склалась так, що жінка потрапила в Ужгород. Тизер вже викликав обурення в суспільстві. А нещодавно ми розповідали, куди зник "кварталівець" Юрій Великий.

Користувачі мережі критично висловлюються про перший тизер комедії "Раша Гудбай". Зокрема, обурився такій кіноробота маріуполець Олександр Бухтіяр. Чоловік вважає, що продюсери фільму заслуговують "позову до суду та вічної медійної ганьби!". Олександр назвав продукти студії "Квартал 95" — "справжнісіньким лайном", наводячи приклад жартів про Скадовськ і трупів у Тисі.

Бухтіяр не розуміє, чому Горлівку подають у стрічці як російське місто, яке згодом звільняють бійці Російського Добровільчого Корпусу. Також чоловік розкритикував ідею головної героїні з Горлівки представити себе з Маріуполя і розповісти, що вона сиділа під бомбами.

"Ви хоча б були на Азовсталі? Ви знаєте, що там відбувалося? Ви знаєте, що відчували люди, які там були? Ви розумієте, що таке на цьому Азовсталі вийти заміж та стати вдовою за три дні? Ви знаєте скільки людей з окупованих територій йшли пішки під бомбами на підконтрольні території України? Ви взагалі розумієте, хто там був? Сказати що я злий, це нічого не сказати! Ви справжні відморозки!", — написав Бухтіяр.

Олександр Бухтіяр розкритикував стрічку "Раша Гудбай"

Нагативно висловилась про стрічку й комунікаційна спеціалістка Катерина Пієшко. Вона написала, що такий фільм треба транслювати в Росії, де його оцінять.

"Цю лавочку не треба прикривати, їх треба просто перемістити в сусідню країну, там їхню роботу оцінять. Страшно уявити, що це кіно вийде на екрани українських кінотеатрів. Цензурних слів немає", — написала Пієшко.

Катерина Пієшко обурилась фільму "Раша Гудбай"

У соціальних мережах українці не стримують обурення. Люди пишуть, що фільм "Раша Гудбай" є проявом зневаги до тих, хто вибрався з окупованих територій, а також до тих, хто продовжує там перебувати й чинити опір росіянам.

Користувачка мережі вважає фільм "плювком" у бік тих, хто вижив, скриншот з фейсбуку

Користувачка мережі вважає, що фільм робить з переселенців зрадників, скриншот з фейсбуку

Користувачка мережі вважає, що фільм демонструє переселенців "клоунами", скриншот з фейсбуку

Користувачка мережі не розуміє сенс цього фільму, скриншот з фейсбуку

Користувач мережі вважає, що на творців фільму треба подавати до суду, скриншот з фейсбуку

Користувач мережі назвав стрічку "черговим дном", скриншот з фейсбуку

Жінка з Маріуполя обурилась стрічці "Раша Гудбай", скриншот з фейсбуку

Раніше "Телеграф" розповідав про скандал навколо жарту "Кварталу 95" про жінку зі Скадовська. Номер обурив багатьох українців.