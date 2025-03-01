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"Квартал 95" відреагував на перепалку між Зеленським і Трампом. До чого тут рояль

Автор
Марина Іщенко ,
Дата публікації
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Автор
Як студія "Квартал 95" підтримала Володимира Зеленського Новина оновлена 01 березня 2025, 02:13
Як студія "Квартал 95" підтримала Володимира Зеленського. Фото Колаж "Телеграф"

Колишні колеги президента гумористично відреагували на зустріч президента України та США

Студія "Квартал 95" відреагувала на суперечку між президентом США Дональдом Трампом, його віцепрезидентом Джей Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого. Колишні колеги глави держави були не багатослівними.

Вони опублікували фото, на якому зображений рояль чорного кольору й чорна банкетка. На музичному інструменті надпис Trump.

Ймовірніше, реакція "Кварталу 95" – це відсилка до номера із Зеленським – тодішнім актором студії, де він грає на роялі без рук і без штанів.

Відео, де Зеленський грає на роялі можна переглянути нижче:

Що передувало

28 лютого під час зустрічі у Білому домі між Трампом, його віцепрезидентом Джей Ді Венсом і Зеленським сталася суперечка. Ді Венс наголосив на потребі дипломатичного врегулювання війни, а Трамп заявив, що нібито не бачить подяки за надану американську допомогу й що Україна "не має на руках потрібних карт".

Їх суперечка навіть викликала шквал мемів. Ви можете подивитись цікаву добірку у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Також "Телеграф" стежив за зустріччю президента Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа.

Теги:
#Дональд Трамп #Володимир Зеленський #Студії Квартал 95