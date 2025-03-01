"Квартал 95" відреагував на перепалку між Зеленським і Трампом. До чого тут рояль

Колишні колеги президента гумористично відреагували на зустріч президента України та США

Студія "Квартал 95" відреагувала на суперечку між президентом США Дональдом Трампом, його віцепрезидентом Джей Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого. Колишні колеги глави держави були не багатослівними.

Вони опублікували фото, на якому зображений рояль чорного кольору й чорна банкетка. На музичному інструменті надпис Trump.

Ймовірніше, реакція "Кварталу 95" – це відсилка до номера із Зеленським – тодішнім актором студії, де він грає на роялі без рук і без штанів.

Відео, де Зеленський грає на роялі можна переглянути нижче:

Що передувало

28 лютого під час зустрічі у Білому домі між Трампом, його віцепрезидентом Джей Ді Венсом і Зеленським сталася суперечка. Ді Венс наголосив на потребі дипломатичного врегулювання війни, а Трамп заявив, що нібито не бачить подяки за надану американську допомогу й що Україна "не має на руках потрібних карт".

Їх суперечка навіть викликала шквал мемів. Ви можете подивитись цікаву добірку у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Також "Телеграф" стежив за зустріччю президента Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа.