"Квартал 95" уже не смешной": известный шоумен дал свою оценку

Шоумен сравнил уровень юмора в "Квартале" с КВН

Известный украинский шоумен и актер Виктор Андриенко высказал свое мнение по поводу современного юмора студии "Квартал 95". Кроме того, он рассказал, что не видел ни скандального номера коллектива о ТЦК, ни серии популярного сериала "Слуга народа".

В интервью "Телеграфу" он отметил, что ныне проект уже потерял свою актуальность.

По его мнению, старые выпуски "Квартала 95" действительно могли вызвать смех, однако со временем этот формат исчерпал себя сам.

"Бабочка-однодневка". Ты посмотри старые шоу. С Володей [Зеленским], без Володи, но старые шоу. Сейчас… Ну это уже не смешно. Не потому, что это плохо или не плохо, но уже все, проехали", – сказал Андриенко.

Он сравнил юмористический стиль "Квартала 95" с Клубом веселых и сообразительных (КВН), подчеркивая, что такой формат имеет кратковременный эффект.

"КВН вышел, шутку сказал — и все. Посмотри старый КВН. Тебе будет смешно над этим? Не будет", — добавил шоумен.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что новый фильм "Квартала 95" вызвал возмущение в сети. В нём говорится о журналистке из Горловки, которая 10 лет жила в оккупации и стала пропагандировать "русский мир".