Не кожна жінка витримає таке видовище. В Україні продають велетенського павука (фото)

Такий павук — третій за розмірами у світі

Не тільки милі котики та цуценята можуть розрадити людину, а й вельми екзотичні тварини. Ласіодора Парахібана (Lasiodora parahybana) — один із найбільших павуків-птахоїдів у світі, що походить з Бразилії.

Малечу цього виду, усього з розмахом лап 6-7 см пропонують купити в Україні за 1490 грн. Відомо, що це самка. Такі павуки мають чорне тіло, вкрите рожевими волосками.

Павука-птахоїда можна купити в Україні

Гігант з тропіків: все про павука Lasiodora parahybana

Цей павук заворожує своїми розмірами — розмах лап дорослої особини може сягати 25-30 см. Тіло павука масивне, вкрите густими волосками. Вони можуть спричинити свербіж при доторку — це захисний механізм павука. Самки живуть до 15 років, самці — значно менше, близько 3-4 років.

Умови утримання павука

Для такого улюбленця потрібен особливий догляд — чималий тераріум, адже павуки швидко ростуть, камінці для гри, температура 25-28°C та вологість 70-80%. Режим харчування теж не з простих. Молодих павуків годують дрібними комахами (цвіркунами, тарганами). Дорослих особин можна годувати великими комахами, мишами, жабами.

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