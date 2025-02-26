В Україні безкоштовно віддають дорослого хаскі: собака шукає дім через втрату господаря (фото)

Зазвичай ціна на цю породу коливається від 24 до 62 тисяч гривень

Порода хаскі належить до тих собак, які мало хворіють. Загалом хаскі також відомі своєю зовнішністю, доброзичливим темпераментом і високим рівнем енергії.

Такому собаці на ім'я Тіль шукають люблячу родину у Дніпрі. Його віддають безкоштовно. В оголошенні сказано, що пес вихований: "не гризе меблі та взуття, не чіпає речі зі столу" та ладнає із дітьми. Тварині вже шість років. Він здоровий, кастрований та не має алергії. Невибагливий у харчуванні, однак макаронами годувати не варто — має від них розлад шлунку. Віддають Тіля через втрату господаря.

Блакитні очі - одна з характеристик породи

Хаскі люблять багато гуляти

Що відомо про хаскі

Хаскі відомі своїм розумом, вірністю та сильною волею. Саме до породи хаскі належали собаки, які сто років тому доставили крізь хуртовину вакцину на Алясці в США, зокрема — Балто. У цієї породи блакитні або різноколірні очі. З хаскі потрібного багато гуляти та вичісувати йому хутро.

Тіль

Тіль зараз в Дніпрі

Зазвичай чистопородні хаскі коштують від 600 до 1500 доларів США (24 — 62 тисячі грн), а за те, щоб забрати з притулку в США потрібно віддати від 150 до 500 доларів (6,2 — 20 тисяч грн).

Раніше "Телеграф" розповідав, що безкоштовно в Україні можна знайти цуценят вівчарки. Їх господиня віддає також на Дніпропетровщині.