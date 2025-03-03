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Замість місяця оренди: в Києві продають змію з унікальним забарвленням (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Маїсовий полоз із унікальним геном Новина оновлена 03 березня 2025, 10:15
Маїсовий полоз із унікальним геном. Фото e-pet.com.ua

Такий домашній улюбленець — не для кожного

За китайським гороскопом, 2025 — рік Змії. І хоча вона має бути зеленою, окремі представники плазунів привертають увагу іншим унікальним забарвленням.

Маїсовий полоз морф Palnetto — змія із майже білою шкірою із червоно-оранжевими крапочками пігментації. Маїсові полози, що мають рецесивний ген Palmetto коштують дорожче, ніж звичайні, адже для отримання полоза з таким забарвленням обидва батьки повинні нести відповідний ген. В Києві подібну змію продають за 12 тисяч грн. Це зіставно із вартістю місячної оренди однокімнатної квартири у Києві чи Львові.

Оголошення про продаж маїсового полоза
Оголошення про продаж маїсового полоза

Маїсові полози є популярними серед тераріумістів завдяки їхньому спокійному характеру, красі та невибагливості в утриманні. Морфа (відмінність забарвлення) Palmetto цінується серед любителів рептилій за її естетичний вигляд.

Маїсовий полоз білого кольору
Маїсовий полоз із оголошення має унікальний малюнок

Що відомо про маїсових полозів

Маїсовий полоз (Pantherophis guttatus) – це неотруйна змія родини Вужеподібних, яка мешкає в Північній Америці. Дорослі особини досягають довжини від 1,2 до 1,8 метра. За правильного догляду маїсові полози можуть жити до 20 років. Для утримання маїсового полоза необхідний тераріум з достатньою кількістю укриттів із певними температурою та вологістю.

Маїсовий полоз має жити в тераріумі
Маїсовий полоз має жити в тераріумі

У природі маїсові полози харчуються гризунами, ящірками, жабами та птахами. У домашніх умовах їх годують замороженими гризунами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що український полоз із леопардовим малюнком опинився на межі виживання. Він водиться в Криму, його популяція постійно зменшується.

Теги:
#Змія #Домашні тварини #Домашні улюбленці