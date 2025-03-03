Замість місяця оренди: в Києві продають змію з унікальним забарвленням (фото)

Такий домашній улюбленець — не для кожного

За китайським гороскопом, 2025 — рік Змії. І хоча вона має бути зеленою, окремі представники плазунів привертають увагу іншим унікальним забарвленням.

Маїсовий полоз морф Palnetto — змія із майже білою шкірою із червоно-оранжевими крапочками пігментації. Маїсові полози, що мають рецесивний ген Palmetto коштують дорожче, ніж звичайні, адже для отримання полоза з таким забарвленням обидва батьки повинні нести відповідний ген. В Києві подібну змію продають за 12 тисяч грн. Це зіставно із вартістю місячної оренди однокімнатної квартири у Києві чи Львові.

Оголошення про продаж маїсового полоза

Маїсові полози є популярними серед тераріумістів завдяки їхньому спокійному характеру, красі та невибагливості в утриманні. Морфа (відмінність забарвлення) Palmetto цінується серед любителів рептилій за її естетичний вигляд.

Маїсовий полоз із оголошення має унікальний малюнок

Що відомо про маїсових полозів

Маїсовий полоз (Pantherophis guttatus) – це неотруйна змія родини Вужеподібних, яка мешкає в Північній Америці. Дорослі особини досягають довжини від 1,2 до 1,8 метра. За правильного догляду маїсові полози можуть жити до 20 років. Для утримання маїсового полоза необхідний тераріум з достатньою кількістю укриттів із певними температурою та вологістю.

Маїсовий полоз має жити в тераріумі

У природі маїсові полози харчуються гризунами, ящірками, жабами та птахами. У домашніх умовах їх годують замороженими гризунами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що український полоз із леопардовим малюнком опинився на межі виживання. Він водиться в Криму, його популяція постійно зменшується.