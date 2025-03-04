Символ кохання за 500 грн: папуга-нерозлучник обійдеться дешевше квітів (фото)

У середньому, ці папуги живуть від 10 до 15 років

Наближення Міжнародного жіночого дня спонукає чоловіків шукати подарунки своїм коханим. Квіти до 8 Березня коштують чимало, тож деякі звертають увагу на тварин та птахів як подарунок. Наголосимо, подібні знаки уваги потрібно узгоджувати із отримувачем.

Один із популярних птахів, що символізують вірність, любов і відданість — папуги нерозлучники. Їхня здатність формувати міцні пари зробила їх символом романтичної любові. Такого папугу в Україні можна придбати за 500 грн, що дорівнює вартості двох гілок мімози. Варто наголосити — папузі може знадобитись компанія.

Вартість за папуг від 2 місяців

Нерозлучники – це група невеликих папуг, що належать до роду Agapornis. Існує 9 видів нерозлучників, кожен з яких має свої особливості забарвлення та поведінки. Важливо, що нерозлучники, коли живуть наодинці, можуть бути галасливими. Вони дуже соціальні птахи і на волі живуть зграями.

Нерозлучники відомі своєю енергійністю та грайливістю

Нерозлучники відомі своєю сильною парною прив'язаністю, звідки й походить їхня назва

Нерозлучники потребують збалансованого харчування з насіння, фруктів та овочів. Важливо забезпечити їм постійний доступ до свіжої води. Їм також знадобляться іграшки — ці птахи люблять гризти.

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