Не каждая женщина выдержит такое зрелище. В Украине продают гигантского паука (фото)

Такой паук – третий по размерам в мире

Не только милые котики и щенки могут обрадовать человека, но и весьма экзотические животные. Ласиодора Парахибана (Lasiodora parahybana) — один из крупнейших пауков-птицеедов в мире, происходящий из Бразилии.

Малыша этого вида, всего с размахом лап 6-7 см предлагают купить в Украине за 1490 грн. Известно, что это самка. Такие пауки имеют черное тело, покрытое розовыми волосками.

Паука-птицееда можно купить в Украине

Гигант из тропиков: все о пауке Lasiodora parahybana

Этот паук завораживает своими размерами – размах лап взрослой особи может достигать 25-30 см. Тело паука массивное, покрытое густыми волосками. Они могут вызвать зуд при прикосновении – это защитный механизм паука. Самки живут до 15 лет, самцы – гораздо меньше, около 3-4 лет.

Условия содержания паука

Для такого любимца нужен особый уход – немалый террариум, ведь пауки быстро растут, камни для игры, температура 25-28 ° C и влажность 70-80%. Режим питания тоже не из обычных. Молодых пауков кормят мелкими насекомыми (сверчками, тараканами). Взрослых особей можно кормить большими насекомыми, мышами, лягушками.

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