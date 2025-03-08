Енергійна білка може жити вдома: скільки в Україні коштує руда красуня (фото, відео)

Білка вдома: екзотичний вихованець та складний клопіт водночас

Не тільки коти і собаки, а й більш екзотичні тварини на кшталт змій привертають увагу українців. Однак, якщо ви не готові оселити в себе вдома плазуна, ринок тварин України пропонує незвичайний варіант – завести вдома справжню білку.

Скільки коштує білка?

Коштує це задоволення не так вже й мало – від 4,5 до 7,5 тисяч грн. Найдорожча пропозиція – маленьке білченя Кримської білки. Як стверджує продавець, білченя одразу звикає та адаптується до людини. Наголошується, що для білки важливий порядок, вони можуть відчувати стрес від бруду навколо, тож за кліткою треба ретельно доглядати, а все, що в ній є, мити. Найдешевшим варіантом є доросла білка європейська, така коштує 4500 грн.

Білченя Кримське за 7500 грн

Білка Європейська за 4500 грн

Умови утримання білки вдома

Вольєр для білки має бути не маленьким, їй потрібен великий простір для активних ігор, іноді навіть спеціальна кімната. У вольєрі мають бути гілочки, полички, драбинки. При цьому сама клітка має бути міцна, пластик та дерево білка може прогризти.

Маленьке білченя швидко звикає до нового дому

Харчуються білки горіхами, насінням, фруктами та овочами. Якщо ж ви плануєте випускати білку побігати по квартирі, то тут, як з немовлям, важливо прибрати всі небезпечні предмети. Вони можуть погризти дроти, спробувати на зуб отруйні рослини та навіть проковтнути дрібні предмети. Білки також схильні ховати їжу, тож не дивуйтесь тому, що можете знайти її сховок у несподіваному місці. Якщо ви вирішите завести білку, не забувайте, що з нею треба багато комунікувати, адже білки – соціальні тварини.

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