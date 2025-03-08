Энергичная белка может жить дома: сколько в Украине стоит рыжая красавица (фото, видео)

Белка дома: экзотический питомец и сложные хлопоты одновременно

Не только кошки и собаки, но и более экзотические животные типа змей привлекают внимание украинцев. Однако, если вы не готовы поселить у себя дома пресмыкающееся, рынок животных Украины предлагает необычный вариант – завести дома настоящую белку.

Сколько белка стоит?

Стоит это удовольствие не так уж мало – от 4,5 до 7,5 тысячи грн. Самое дорогое предложение – маленький бельчонок Крымской белки. Как утверждает продавец, бельчонок сразу привыкает и адаптируется к человеку. Отмечается, что для белки важен порядок. Они могут испытывать стресс от грязи вокруг, так что за клеткой нужно тщательно ухаживать, а все, что в ней есть, мыть. Самым дешевым вариантом является европейская взрослая белка, такая стоит 4500 грн.

Бельчонок Крымский за 7500 грн

Белка Европейская за 4500 грн

Условия содержания белки дома

Вольер для белки должен быть не маленьким, ей нужно большое пространство для активных игр, иногда даже специальная комната. В вольере должны быть веточки, полочки, стремянки. При этом сама клетка должна быть крепкой, пластик и дерево белка может прогрызть.

Маленький бельчонок быстро привыкает к новому дому

Питаются белки орехами, семенами, фруктами и овощами. Если же вы планируете выпускать белку побегать по квартире, то здесь, как с младенцем, важно убрать все опасные предметы. Они могут погрызть провода, попробовать на зуб ядовитые растения и даже проглотить мелкие предметы. Белки также склонны прятать еду, так что не удивляйтесь тому, что можете найти ее тайник в неожиданном месте. Если вы решите завести белку, не забывайте, что с ней нужно много коммуницировать, ведь белки – социальные животные.

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