Цікава кішка з російським "корінням" продається у Львові за майже $1000 (фото, відео)

Породне кошеня навіть як улюбленець коштує дорого

Не тільки африканських котів схрещували з домашніми, щоб отримати цікавих кошенят. Невська маскарадна — порода, яка була виведена в Санкт-Петербурзі не так давно — у 1992 році. В основі породи лежать злучення між сибірськими котами та сіамськими.

Купити таку кішку можна не тільки в країні-агресорці. Порода виявилась вдалою і припала до душі багатьом поціновувачам котів. Так, у Львові пропонують зарезервувати невську маскарадну кішку з забарвленням сіл теббі поінт. Вона має "чемпіонське" походження та що важливо — нові власники отримають її вже стерилізованою. Кішку можуть навіть відправити за кордон, щоправда, в другій половині березня. Вартість — 900 доларів США, або ж 37,3 тисячі гривень.

Невська маскарадна кішка, що народилась в листопаді

Невська маскарадна кішка

Що відомо про невську маскарадну кішку

Порода отримала свою назву від річки Неви, що протікає через Санкт-Петербург, а також через характерну для котів цього типу "маску" — темну забарвлену шерсть на мордочці, що нагадує маску. Це одне з головних зовнішніх відмінностей породи. Окрім того, забарвлення цих котів, як правило, світліше на тілі і темніше на лапках, хвості та обличчі, що також є схожим на забарвлення сіамських котів.

Невська маскарадна кішка

Невська маскарадна була виведена для того, щоб поєднати кращі риси сибірських котів, які є відомими своїм здоров'ям та витривалістю, з грацією та елегантністю сіамських. В результаті з'явилась порода з шикарною довгою шерстю, що є характерною для сибірських котів, та яскравою, виразною зовнішністю, властивою сіамцям. Представники цієї породи вважаються довгожителями — проживають 16-18 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу породу з "маскою" на обличчі. Бірманська кішка була улюбленицею Карла Лагерфельда.