"Шикарна дитина" для подарунка: у Львові продають елітних цуценят (фото)

Пухнасте диво, що підкорює серця

У світі декоративних порід собак померанський шпіц уже давно посідає особливе місце. Мініатюрні, пухнасті та завжди життєрадісні, ці чотирилапі компаньйони завойовують серця власників своєю харизмою, відданістю та грайливим характером. Коштують вони недешево — вартість може досягти сотень тисяч гривень.

Однак є й собаки дешевші. Так, у Львові продають шпіца-кобеля віком 4,5 місяці. В оголошенні на одному із маркетплейсів сказано, що дитина "шикарна" і шукає тільки люблячу родину. "Шикарна, красива коротка мордочка- посміхашка, набита шубка, товсті лапки", — перераховує автор оголошення принади собаки. Ціна питання — 750 євро або ж понад 32 тисячі гривень.

Оголошення про продаж померанця

Померанські шпіци — королівська порода

Свою назву порода отримала від історичного регіону Померанія (сучасна територія Німеччини та Польщі), звідки й розпочалося її поширення. Проте справжню популярність померанці здобули завдяки британській королеві Вікторії, яка мала улюбленця цієї породи та сприяла її мініатюризації.

Померанці рідко виростають більшими за 3,5 кг

Попри невеликі розміри (зазвичай вага не перевищує 3,5 кг), це сміливі собаки, які легко піддаються дресуванню, відзначаються розумом та кмітливістю. Особливість породи – розкішна шерсть, яка потребує регулярного догляду. Власники повинні ретельно розчісувати своїх улюбленців, щоб уникнути ковтунів і зберегти природний блиск хутра. Даруючи комусь собаку, варто впевнитися, що людина готова за нею доглядати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще однією породою, яка викликає інтерес перед 8 Березня є мальтіпу. Декоративна суміш болонки та пуделя іноді вважається гарним подарунком.