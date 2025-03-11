Як музей СРСР, зате в центрі: у Запоріжжі здають житло за смішні гроші
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Квартира знаходиться на 5 поверсі
Орендувати житло в центрі Шевченківського району Запоріжжя можна за 2800 грн на місяць, але є нюанс: квартира повністю зберегла інтер’єр радянських часів. На вулиці Брюллова (район басейну "Стріла"), в центрі Шевченківського району, здається однокімнатне житло, де меблі та ремонт залишилися ще з минулого століття.
Про це стало відомо з оголошення на сайті купівлі-продажу нерухомості.
Помешкання має 32 м² загальної площі, кухня — 7 м². Планування суміжне, санвузол роздільний, опалення централізоване. Житло розташоване на 5-му поверсі 9-поверхового цегляного будинку.
Інтер’єр одразу повертає у минуле. У кімнаті головний акцент — радянська "стінка", яка займає половину стіни, а також класичний диван, стільці з такого ж набору, "випробувані часом" і старенька тохта. Звичайно, куди ж без килима на стіні.
Плитка жовтуватого відтінку та затертий лінолеум додають відчуття "подорожі в часі".
На кухні — радянська газова плита, про наявність якої вказали в оголошенні, та холодильник з тієї ж епохи.
Вартість оренди складає 2800 грн на місяць. Додатково можна орендувати водонагрівач.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що популярний сервіс оренди житла перестав працювати в Запоріжжі. Міжнародна компанія більше не дозволяє розміщувати нові оголошення та бронювати житло мешканцям та гостям міста.