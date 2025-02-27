Підійде відзначити 8 березня: у Запоріжжі здають розкішну квартиру за 2500 грн (фото)

У квартирі є все що потрібно і навіть більше

Наближається 8 березня, тому чоловіки заклопотані вибором подарунків для своїх половинок. Щоб свято стало незабутнім, його можна відзначити у "королівських" апартаментах.

Пропозицію про оренду VIP-квартири подобово в Запоріжжі опубліковано на популярному українському сайті оголошень.

Двокімнатну студію з авторським дизайном можна зняти за 2500 грн за добу. Орендодавець пропонує використовувати квартиру для особливих свят, фотосесій та навіть для шлюбної ночі.

"Ці унікальні апартаменти мають власний стиль. Атмосферний інтер’єр викликає почуття спокою та комфорту. Воно створене для романтичної вечері та ароматної кави вранці на квітучому патіо", — йдеться в описі.

Також зазначено, що площа квартири, що розташована на другому поверсі сталінки, становить 63 квадрати. В апартаментах є 3 спальних місця та дитяче ліжечко. Також є тераса, джакузі, кондиціонер та підлога з підігрівом.

Важко знайти необхідні речі, яких тут немає. В наявності персональний комп’ютер із принтером та сканером, а також домашній кінотеатр.

Що стосується побутової техніки, у квартирі є холодильник, мікрохвильова піч, пральна та посудомийна машини, праска, пилосос, фен і навіть кавомашина.

Власники квартири готові здати її людям з дітьми та тваринами. Вони також не проти безготівкового розрахунку та готові надати звітні документи.

Раніше ми писали, що у Солом’янському районі Києва здають в оренду квартиру за 5 500 гривень на місяць. Але є важливий нюанс — житло потребує косметичного ремонту.