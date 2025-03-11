Как музей СССР, зато в центре: в Запорожье сдают жилье за смешные деньги

Квартира находится на 5 этаже

Арендовать жилье в центре Шевченковского района Запорожья можно за 2800 грн в месяц, но есть нюанс: квартира полностью сохранила интерьер советских времен. На улице Брюллова (район бассейна "Стрела") сдается однокомнатное жилье, где мебель и ремонт остались еще с прошлого века.

Об этом стало известно из объявления на сайте купли-продажи недвижимости.

Дом имеет 32 м² общей площади, кухня — 7 м². Планировка смежная, санузел раздельный, отопление централизованное. Жилье расположено на 5-м этаже 9-этажного кирпичного дома.

Интерьер сразу же возвращает в прошлое. В комнате главный акцент – советская "стенка", занимающая половину стены, а также классический диван, стулья из такого же набора, "испытанные временем" и старушка-тахта. Конечно, куда без ковра на стене.

Плитка желтоватого оттенка и затертый линолеум придают ощущение "путешествия во времени".

На кухне – советская газовая плита, о наличии которой указали в объявлении, и холодильник из той же эпохи.

Стоимость аренды составляет 2800 грн. в месяц. Дополнительно можно арендовать водонагреватель.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что популярный сервис аренды жилья перестал работать в Запорожье. Международная компания больше не позволяет размещать новые объявления и бронировать жилье жителям и гостям города.