Дешевше за обід в ресторані: під Києвом здають "двушку" задарма

Квартира знаходиться на 4 поверсі

Зняти квартиру у Києві на правому березі можна майже задарма. Є житло без ремонту, але з приємною оплатою.

Відповідне оголошення розмістили на сайті куплі-продажу. Власник квартири пропонує житло в ЖК "Супутник-Теремки".

Будинок розташований у селищі Гатне, Фастівського району. Відстань між станцією метро "Теремки" до вулиці Інститутської у Гатному складає трохи більше 4 км.

Квартира має 2 кімнати на 4 поверсі шестиповерхового будинку. Загальна площа — 60 квадратних метрів. Здають житло без ремонту після будівельників. Перевагою стане те, що поруч з будинком є АТБ, а також одна зупинка від станції метро "Теремки". Орендувати квартиру можна за 2 тисячі гривень.

На фото, які показав власник помітно, що у квартирі голі стіни, але є електрика та підключений бойлер для нагрівання води. Вид з вікна виходить на приватний сектор, тому вдень буде тихо.

"Ідеально підходить для будівельних компаній для проживання приїжджих будівельників. За мінімальних вкладень можна обладнати місце. Можливі варіанти спільного якісного ремонту для тривалого проживання сім'ї", — йдеться в оголошенні.

Раніше "Телеграф" писав, що у Львові здають житло з жахливим ремонтом та дивними забаганками.