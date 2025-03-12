Підсклянники з часів СРСР: на аукціоні продають ретро-лот за привабливу ціну

Ці підсклянники є ідеальним варіантом для колекціонерів старовини

На популярному онлайн-аукціоні для колекціонерів Violity виставили пару підсклянників з нержавіючої сталі, виготовлених у період Радянського Союзу. Ці предмети побуту стали справжнім цікавим трофеєм для любителів ретро-колекцій.

Як пише автор оголошення, вони мають класичний дизайн, який характерний для багатьох виробів того часу. Водночас є дефекти у вигляді дрібних подряпин.

Підсклянники оснащені металевими ручками для зручності й скляними вставками з характерними гранями, що додають елегантності. Зараз такі неможливо знайти в сучасних виробах. На одному з товарів можна розгледіти клеймо виробника, що свідчить про їхню автентичність.

Фото: Violity

Фото: Violity

Ці підсклянники є ідеальним варіантом для колекціонерів старовини, які цінують радянську естетику, або для тих, хто хоче створити атмосферу ретро у власній оселі. Вони можуть стати не лише привабливим декоративним елементом, але й чудовим доповненням до чайного столу, що нагадає про минуле та дозволить насолоджуватися чаюванням так, як це робили в ті часи.

Фото: Violity

Фото: Violity

Автор оголошення поставив стартову вартість 370 грн. Як і в разі інших лотів на цьому аукціоні, покупець, який запропонує найвищу ціну, стане власником цього артефакту. Для зручності продавець готовий здійснити доставку через Нову Пошту, що дозволяє купити підсклянники не тільки в Україні, але й за її межами.

Фото: Violity

Подібний посуд був звичайним атрибутом побуту в Радянському Союзі. Він використовувався не тільки вдома, але й на залізничних вокзалах, у поїздах, кафе та підприємствах. Проста, але вишукана форма, поєднання металу й скла, робили їх практичними і водночас естетично привабливими.

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