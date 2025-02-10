Колготки з ноткою льоду: навіщо жінки в СРСР ховали панчохи в морозилку

Цьому лайфхаку є навіть народно-наукове пояснення

У часи тотального дефіциту радянські жінки вигадували незвичайні способи збереження дефіцитних речей. Один з найдивніших методів полягав у заморожуванні колготок у морозильній камері, що, за їхніми переконаннями, мало зробити їх міцнішими, хоча сучасні експерти спростовують ефективність цього методу

"Телеграф" розповідає, чому модниці в СРСР вдавалися до цього способу. Варто зазначити, що жіночі колготки були не лише на вагу золота, але й дефіцитним товаром.

Чому радянські жінки заморожували колготки

Ще у 20 столітті люди уявити не могли, що в майбутньому елемент одягу можна буде вільно придбати в магазині. Через обмежений доступ до товару жінки знайшли спосіб, який допомагав подовжити термін служби колготок — вони зберігали їх у морозильній камері.

Як саме застосовували метод заморожування

Вважалося, якщо помістити колготки в холодне місце, то вони нібито стануть міцнішими і рідше рвуться.

Невдовзі лайфхак вдосконалили. Жінки почали попередньо мочити колготки водою і лише потім прибирали в морозильну камеру.

Наукове пояснення методу

У такого методу було й народно-наукове пояснення. Нібито вода розтягує нитки нейлону, під час заморожування новий розмір фіксується, а після того, як колготки відтануть, довжина нитки, що сформувалася, залишається незмінною.

Що думають сучасні експерти

При цьому сучасні фахівці вважають, що цей спосіб, на який так покладались радянські жінки, не мав жодного сенсу. Заморожування не захищало колготки від "стрілок" та дірок, а тільки давало їх власницям оманливе відчуття безпеки.

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