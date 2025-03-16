Бесплатное средство для плодородия почвы найдено: чем удобрить землю в марте

Простое бесплатное средство улучшит состояние земли на вашем участке

Весна – это важная пора в садоводстве и огородничестве, ведь от действий этого сезона зависит, каким будет урожай. Поэтому важно защитить почву от болезней и вредителей, а также позаботиться о ее качестве.

Чтобы земля стала более плодородной, необязательно покупать дорогие удобрения. Можно попробовать подпитать ее средством, которое есть дома практически у каждого. После питья кофе мы выбрасываем гущу в мусор. Однако это то, что поможет улучшить качество почвы, пишет Actualno.com.

Гуща содержит много полезных веществ и витаминов, подпитывающих землю. Речь идет об азоте, калии и фосфоре: азот улучшает развитие зелени, калий делает растения устойчивыми к болезням, а фосфор укрепляет корневую систему. Это натуральное средство, за которое не нужно платить. Гущу надо высыпать в саду или на огороде, однако неплотным слоем, чтобы туда поступал воздух и влага.

Кофейная гуща помогает быстрее прорастать семенам. Также можно разбавить ее водой и поливать на участках. Гуща разлагается постепенно, чем обеспечивает землю питательными веществами на длительное время. Также гуща отпугивает таких вредителей, как муравьев и улиток. Так что не нужно будет вносить химические средства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как испугать вредителей на участке всего за 10 гривен. Это дешевое средство, которое защитит ваш сад от "нежелательных гостей".