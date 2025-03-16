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Бесплатное средство для плодородия почвы найдено: чем удобрить землю в марте

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Чем подпитать землю в марте Новость обновлена 16 марта 2025, 19:16
Чем подпитать землю в марте. Фото Freepik

Простое бесплатное средство улучшит состояние земли на вашем участке

Весна – это важная пора в садоводстве и огородничестве, ведь от действий этого сезона зависит, каким будет урожай. Поэтому важно защитить почву от болезней и вредителей, а также позаботиться о ее качестве.

Чтобы земля стала более плодородной, необязательно покупать дорогие удобрения. Можно попробовать подпитать ее средством, которое есть дома практически у каждого. После питья кофе мы выбрасываем гущу в мусор. Однако это то, что поможет улучшить качество почвы, пишет Actualno.com.

Гуща содержит много полезных веществ и витаминов, подпитывающих землю. Речь идет об азоте, калии и фосфоре: азот улучшает развитие зелени, калий делает растения устойчивыми к болезням, а фосфор укрепляет корневую систему. Это натуральное средство, за которое не нужно платить. Гущу надо высыпать в саду или на огороде, однако неплотным слоем, чтобы туда поступал воздух и влага.

Кофейная гуща помогает быстрее прорастать семенам. Также можно разбавить ее водой и поливать на участках. Гуща разлагается постепенно, чем обеспечивает землю питательными веществами на длительное время. Также гуща отпугивает таких вредителей, как муравьев и улиток. Так что не нужно будет вносить химические средства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как испугать вредителей на участке всего за 10 гривен. Это дешевое средство, которое защитит ваш сад от "нежелательных гостей".

Теги:
#Сад #Огород #Кофейная гуща