Зіпсуєте свій газон: що категорично не можна робити після зими, головні помилки
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Часто навіть досвідчені городники припускаються помилок, через які газон погано росте
Весна — час, коли оживає природа. Городники та власники газонів все раніше хочуть привести зовнішній вигляд своїх ділянок до ладу. Проте, неправильний догляд можуть не тільки не покращити стан трави, а й нашкодити їй. А раніше ми розповідали, як захистити урожай, коли почалися заморозки.
У березні газон ослаблений і потребує особливого догляду. "Телеграф" разом із zielonyogrodek розповість, яких помилок не можна допускатися.
Що не можна робити з газоном після зими
- Ходити по мокрій траві. Газон стає вразливим до витоптування після танення снігу. Якщо ви будете ходити по ньому, можете пошкодити коріння.
- Необережно згрібати. Не використовуйте звичайні металеві граблі з гострими зубами — вони можуть виривати молоді пагони та пошкоджувати корені. Краще візьміть віялові граблі.
- Різко скошувати. Робити це треба з обережністю. Не зрізайте траву надто низько — так можна послабити рослину, бо ґрунт буде висихати набагато швидше.
- Відразу вносити добриво. Підживка, особливо азотна, може обпекти молоді пагони. Також це може спричинити ослаблення кореневої системи.
- Ігнорувати снігову плісняву. Якщо ви помітили на газоні рожеві чи білі пагони, обробіть ці місця фунгіцидами та згребіть пошкоджені ділянки.
- Нерегулярний полив. Поливати газон найкраще ввечері або вранці. Так волога буде проникати у ґрунт і не буде надто швидко випаровуватися.
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