Зіпсуєте свій газон: що категорично не можна робити після зими, головні помилки

Часто навіть досвідчені городники припускаються помилок, через які газон погано росте

Весна — час, коли оживає природа. Городники та власники газонів все раніше хочуть привести зовнішній вигляд своїх ділянок до ладу. Проте, неправильний догляд можуть не тільки не покращити стан трави, а й нашкодити їй. А раніше ми розповідали, як захистити урожай, коли почалися заморозки.

У березні газон ослаблений і потребує особливого догляду. "Телеграф" разом із zielonyogrodek розповість, яких помилок не можна допускатися.

Що не можна робити з газоном після зими

Ходити по мокрій траві. Газон стає вразливим до витоптування після танення снігу. Якщо ви будете ходити по ньому, можете пошкодити коріння.

Газон стає вразливим до витоптування після танення снігу. Якщо ви будете ходити по ньому, можете пошкодити коріння. Необережно згрібати. Не використовуйте звичайні металеві граблі з гострими зубами — вони можуть виривати молоді пагони та пошкоджувати корені. Краще візьміть віялові граблі.

Фото: freepik

Різко скошувати. Робити це треба з обережністю. Не зрізайте траву надто низько — так можна послабити рослину, бо ґрунт буде висихати набагато швидше.

Робити це треба з обережністю. Не зрізайте траву надто низько — так можна послабити рослину, бо ґрунт буде висихати набагато швидше. Відразу вносити добриво . Підживка, особливо азотна, може обпекти молоді пагони. Також це може спричинити ослаблення кореневої системи.

. Підживка, особливо азотна, може обпекти молоді пагони. Також це може спричинити ослаблення кореневої системи. Ігнорувати снігову плісняву. Якщо ви помітили на газоні рожеві чи білі пагони, обробіть ці місця фунгіцидами та згребіть пошкоджені ділянки.

Якщо ви помітили на газоні рожеві чи білі пагони, обробіть ці місця фунгіцидами та згребіть пошкоджені ділянки. Нерегулярний полив. Поливати газон найкраще ввечері або вранці. Так волога буде проникати у ґрунт і не буде надто швидко випаровуватися.

Раніше "Телеграф" розповідав, який засіб за 20 гривень врятує ваш урожай від шкідників. Цей засіб має універсальні властивості.