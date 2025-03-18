Испортите свой газон: что категорически нельзя делать после зимы, главные ошибки

Часто даже опытные огородники допускают ошибки, из-за которых газон плохо растет

Весна – время, когда оживает природа. Огородники и владельцы газонов все раньше хотят привести в порядок внешний вид своих участков. Однако неправильный уход могут не только не улучшить состояние травы, но и навредить ей. А раньше мы рассказывали, как защитить урожай, когда начались заморозки.

В марте газон ослаблен и нуждается в особом уходе. "Телеграф" вместе с zielonyogrodek расскажет, какие ошибки нельзя допускать.

Что нельзя делать с газоном после зимы

Ходить по мокрой траве. Газон становится уязвимым к вытаптыванию после таяния снега. Если вы будете ходить по нему, можете повредить корни.

Газон становится уязвимым к вытаптыванию после таяния снега. Если вы будете ходить по нему, можете повредить корни. Неосторожно сгребать. Не используйте обычные металлические грабли с острыми зубьями – они могут вырывать молодые побеги и повреждать корни. Лучше возьмите веерные грабли.

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Резко скашивать. Делать это нужно с осторожностью. Не срезайте траву слишком низко – так можно ослабить растение, потому что почва будет высыхать гораздо быстрее.

Делать это нужно с осторожностью. Не срезайте траву слишком низко – так можно ослабить растение, потому что почва будет высыхать гораздо быстрее. Сразу вносить удобрение . Подкормка, особенно азотная, может обжечь молодые побеги. Также это может привести к ослаблению корневой системы.

. Подкормка, особенно азотная, может обжечь молодые побеги. Также это может привести к ослаблению корневой системы. Игнорировать снежную плесень. Если вы заметили на газоне розовые или белые побеги, обработайте эти места фунгицидами и сгребите поврежденные участки.

Если вы заметили на газоне розовые или белые побеги, обработайте эти места фунгицидами и сгребите поврежденные участки. Нерегулярный полив. Поливать газон лучше вечером или утром. Так влага будет проникать в почву и не будет слишком быстро испаряться.

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