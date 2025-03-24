Мона Ліза з обличчям Трампа: ШІ показав портрети президента США у стилі відомих художників
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Grok показав президента США у неочікуваних образах.
Президенту США Дональду Трампу не сподобався його офіційний портрет, що розміщений у будівлі Капітолію штату Колорадо. Через це він вимагав від губернатора штату прибрати картину.
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social. Президент США зауважив, що "ніхто не любить власні невдалі фото чи картини", однак, за його словами, цей портрет "навмисно спотворили настільки, що він ніколи не бачив нічого подібного".
У зв’язку з цим він звернувся до губернатора штату Джареда Поліса з вимогою зняти полотно. Трампу не сподобалося, що він, як він висловився, "радикальний лівак" і "надзвичайно слабкий у боротьбі зі злочинністю".
"Джареду має бути соромно!" — підсумував Трамп.
Редакція "Телеграфу" вирішила уявити, як виглядали б портрети Трампа з-під пензлів відомих художників. Із втіленням ідеї у життя нам допоміг ШІ Grok.
Нагадаємо, ШІ Маска проаналізував зустріч делегацій США та України. Також, ми писали, скільки Трамп робить неправдивих заяв в день.