Мона Лиза с лицом Трампа: ИИ показал портреты президента США в стиле известных художников

Grok показал президента США в неожиданных образах.

Бывшему президенту США Дональду Трампу не понравился его официальный портрет, размещенный в здании Капитолия штата Колорадо. Поэтому он требовал от губернатора штата убрать картину.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social. Президент США отметил, что "никто не любит собственные неудачные фото или картины", однако, по его словам, этот портрет "намеренно исказили настолько, что он никогда не видел ничего подобного".

Портрет Трампа, расположенный в здании Капитолия

В этой связи он обратился к губернатору штата Джареду Полису с требованием снять полотно. Трампу не понравилось, что он, как он выразился, "радикальный левак" и "чрезвычайно слаб в борьбе с преступностью".

"Джареду должно быть стыдно!" — подытожил Трамп.

Редакция "Телеграфа" решила представить, как выглядели бы портреты Трампа из-под кистей известных художников. С воплощением идеи в жизнь нам помог ИИ Grok.

Трамп в стиле исполнения Клода Моне

Трамп в стиле исполнения Сальвадора Дали

Трамп в стиле исполнения Густава Климта

Трамп в стиле исполнения Микеланджело

Трамп в стиле исполнения Пабло Пикассо

Трамп в стиле Иеронима Босха

Трамп в стиле пин-ап

Трамп в стиле Ван Гога

Трамп в стиле Эдгара Мунка

Напомним, ИИ Маска проанализировала встречу делегаций США и Украины. Также мы писали, сколько Трамп делает ложных заявлений в день.