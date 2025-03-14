Над Землею зійшов "кривавий місяць": як виглядало незвичне сонячне затемнення (фото)

На кадрах помітно "червоного велетня" у небі

Як виглядає кривавий місяць у ніч на 14 березня показали жителі США. У Техасі та Аризоні вже публікують фото незвичайного явища.

Кілька користувачів соціальної мережі опублікували живі кадри на платформі X. Спостерігачі за зірками захоплювалися червоним "Кривавим Місяцем" під час рідкого повного місячного затемнення. Це явище відбувається, коли Сонце, Земля та Місяць вишиковуються в одній лінії.

Люди в США, Західній Європі та над Атлантичним океаном мають змогу спостерігати за цим. Однак люди в Індії не бачать місячного затемнення.

Про місячне затемнення писали раніше, його мали б побачити у Великобританії. Явище відбулось вранці 14 березня. Часткове затемнення розпочалось о 03:57, а повна фаза настала о 05:09 за британським часом.

Місячне затемнення у Сан-Франциско. Фото - Getty Images

"Кривавий Місяць" — це не рідкісне явище, але воно завжди захоплює та вражає. Місяць набуває червонуватого відтінку через розсіювання сонячного світла в атмосфері Землі. Це явище можна побачити з будь-якої точки, де Місяць видний над горизонтом.

Місячне затемнення у Мехіко. Фото - Getty Images

Місячне затемнення у Флориді. Фото - Getty Images

Наступне місячне затемнення у Великобританії буде 7 вересня 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав, що у небі над Україною помітили рідкісне природне явище — місячне гало. Жителі з різних міст показали фото, як це виглядало.