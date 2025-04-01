В апреле будут самые выгодные тарифы — пора гасить долги за свет

Апрель 2025 может стать идеальным месяцем, чтобы рассчитаться с долгами за электроэнергию — в некоторых областях они достигли сотен миллионов гривен

В апреле стоимость электроэнергии для граждан остается стабильной. За свет бытовые потребители платят 4,32 грн за киловатт-час. Этот месяц выгоден части украинцев, ведь сохранились определенные льготы.

Особые условия действуют для домохозяйств с электро отоплением. До 30 апреля 2025 года оплачивается полный тариф только за объемы электроэнергии, которые превышают лимит в 2 тыс. грн. кВт-ч. За остальную потребленную электроэнергию население будет платить по тарифу 2,64 грн.

Из-за прихода теплой погоды, потребность в отоплении существенно снижается, что позволяет сэкономить на потреблении электроэнергии. Это создает уникальную возможность для граждан направить высвободившиеся средства для погашения накопленных задолженностей.

Тариф на электроэнергию для домов с электроотоплением

Масштабы долгового кризиса в сфере энергоснабжения впечатляют. Общая сумма долга за потребление электроэнергии в Закарпатье составила 194,6 млн грн, а задолженность потребителей перед "Хмельницкэнергосбытом" — более 400 млн грн.

Как рассказывал "Телеграф", дополнительные возможности для экономии средств предоставляют многозонные счетчики. С двухзонным счетчиком с 23:00 до 07:00 цена составит 2,16 грн за кВт-час. С трехзонным счетчиком тариф будет еще ниже.