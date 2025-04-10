Мінфін готує новий податковий закон. Що з ним не так, розповіла нардепка

Закон торкнеться продавців OLX, Prom

На тлі запровадження податковою нового інструменту, який дає змогу отримувати дані про грошові перекази за продаж товарів через інтернет-майданчики по типу OLX, Prom, Міністерство фінансів України підготувало новий законопроєкт. Документ ще не зареєстрували на урядовому порталі.

Як зазначає нардепка Ніна Южаніна, новим законопроєктом буде передбачено щорічне передання цифровими платформами в податкову даних про продавцях. Тобто, якщо новий інструмент дозволяє податковій власноруч отримувати дані про продажі через інтернет-майданчики, то за новим законом самі цифрові платформи будуть подавати ці дані у податкову.

Проте, за словами нардепки, закон передбачає звітування за усі операції без винятку, навіть якщо протягом року це був всього один переказ. До того ж ці платформи будуть своєрідними податковими агентами. Вони згідно з законом повинні будуть утримувати з отриманих доходів ПДФО та військовий збір.

Южаніна наголошує, що Мінфін вибірково імплементував положення документів ЄС та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Проте після створення законопроєкту і до його прийняття його редагуватимуть.

"Так, Мінфін проігнорував передбачені Директивою Ради (ЄС) 2021/514 від 22 березня 2021 (Директива DAC7) пороги операцій у разі досягнення, яких дані продавця передаються до податкової. В країнах ЄС такі пороги діють, і до податкової передаються дані тільки по тих продавцях, дохід від продажу товарів яких перевищив 2000 євро або було здійснено 30 та більше продажів в рік", — каже нардепка.

Водночас Мінфін створює законопроєкт, за яким має передаватись інформація про усі без винятку операції та оподатковуватись усі кошти фізичної особи з 1 гривні. Южаніна наголошує, що ця думка була озвучена під час обговорення створення проєкту закону, але деякі питання вона не буде висвітлювати у мережі.

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