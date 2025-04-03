Мука дорожает перед Пасхой. Где купить самую дешевую и какие сейчас цены

Цены традиционно растут к праздникам

Пшеничная мука растет в цене, и это объясняется сезонным подорожанием перед Пасхой. По состоянию на начало апреля мука пшеничная подорожала более чем на гривну, по сравнению с предыдущим месяцем.

"Телеграф" проанализировал, сколько стоит сейчас пшеничная мука, и в каких магазинах ее можно купить дешевле.

Согласно информации сайта Минфин, в марте средние цены на муку "Хуторок" составляли 30,61 грн, а уже в апреле — 31,39 грн. Впрочем, текущие цены на двухкилограммовую пачку муки снизились, и то существенно — в марте стоила 59,50 грн, а в апреле — 54,54. За один килограмм в двухкилограммовой пачке придется заплатить 27,27 грн, что выгоднее, чем покупать килограммовые упаковки.

Цены на муку в разных супермаркетах страны

Цены на товар в разных сетях супермаркетов в Украине отличаются на несколько гривен.

АТБ: самая дешевая мука — от их марки "Умный выбор" — 23.90 за 1 кг. "Хуторок" дороже на три гривны — 26.90 за 1 кг. Но дешевле всего покупать большие объемы — за 5 кг надо заплатить 103.90 (20,78 грн за 1 кг).

"Варус": цены на муку здесь самые дешевые. Пачка пшеничной муки "Выгода" здесь стоит 18.70 грн. Двухкилограммовые пачки еще более выгодны — 34.80 грн.

В "Метро" выгоднее покупать большими объемами. За 2-килограммовую упаковку придется заплатить 43,30 грн (21,65/кг), за 5-килограммовую – 106,9 грн (21,38 грн/кг), а за 25-килограммовую – 474,9 грн (18,99 за килограмм).

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