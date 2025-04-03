У СРСР продавали апельсиновий майонез: що це за дивина

Цей соус мав нюанс — маленький термін придатності

У Радянському Союзі, попри дефіцит товарів, на полицях магазинів можна було знайти справжні дива, які в наш час уже не існують. Наприклад, екзотичний апельсиновий майонез.

Цей продукт з’явився у продажу ще 1936 року. Однак радянські громадяни не оцінили його смак одразу, але через деякий час він все ж таки полюбився багатьом.

На той час в асортименті були майонези "Провансаль", "Гірчичний", "Дружба", "Любимов" і серед них на полицях красувався апельсиновий. Його від інших відрізняло те, що цей майонез містив 35% жиру та був десертним продуктом.

У складі соусу було 20% апельсинового соку або варення, фруктова есенція, кукурудзяний крохмаль та лимонна кислота, яка заміняла оцет.

Продукт мав виражений апельсиновий смак та його могли вживати разом, наприклад, з печивом до чаю. Проте апельсиновий майонез мав нюанс — маленький термін придатності, який становив лише 30 днів. Це з тим, що соус виготовляли цей майонез без використання консервантів.

Також варто відзначити, що апельсиновий майонез продавався не в кожному магазині, а лише у висококласних. Однак серед радянської еліти апельсиновий майонез не прижився і швидко зник із виробництва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чомусь в СРСР варили капронові колготки в хлорці, поливали оцтом та різними ліками.