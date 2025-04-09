Добу утримували в аеропорту: у Франції "тепло" зустріли російську дипломатку

Офіційно в Парижі це поки не коментували

Москва висловила жорсткий протест Франції через інцидент в аеропорту імені Шарля де Голля, де 6 квітня затримали співробітницю російського МЗС, яка прямувала на засідання ЮНЕСКО. Її утримували в прикордонній зоні майже добу, конфіскували телефон і ноутбук, попри наявність візи.

Про це повідомили в МЗС РФ і підтвердили джерела Le Figaro. Як заявила речниця відомства Марія Захарова, дипломатка прямувала на 222-гу сесію Виконавчої ради ЮНЕСКО в Парижі, але була затримана без пояснень, а її особисту техніку вилучили. Посольство Росії в Парижі одразу направило ноту протесту, а для пояснень до МЗС РФ викликали заступника французького посла в Москві Захарі Гросса.

"Ми не маємо наміру залишати ситуацію без наслідків", — заявила Захарова. Вона звинуватила Францію в систематичних зловживаннях — позбавленні віз, затримках з їх видачею, а також порушенні угоди 1954 року про привілеї делегацій при ЮНЕСКО. Москва закликала секретаріат організації "покласти край дискримінаційній практиці".

Кремль також висловився з цього приводу. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав дії Парижа "неприпустимими" й такими, що "ще більше загострюють і без того зіпсовані двосторонні відносини".

Цей епізод став черговим проявом напруги між Росією та Францією. Після вторгнення РФ в Україну Париж вислав 41 російського дипломата, а Москва у відповідь — 34 французьких. У січні 2025-го Росія викликала тодішнього посла Франції П’єра Леві через підписання безпекової угоди з Україною, а президент Еммануель Макрон назвав Росію "постійною загрозою" і Путіна — "ревізіоністом".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росія звинувачує Україну у нібито порушенні ініціативи США про не нанесення ударів по енергетичних об'єктах. Кремль погрожує завдати "симетричних ударів" у відповідь.