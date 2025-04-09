Kawasaki створила "залізного коня": мотоцикл з ногами замість коліс

Але масове виробництво планується не раніше 2050 року

Компанія Kawasaki представила незвичний транспорт — мотоцикл CORLEO із чотирма "ногами" замість традиційних коліс. Цей "залізний кінь" може перестрибувати через яри та рухатись пересічною місцевістю.

Особливість цього транспортного засобу у тому, що водій може керувати ним через стремена та за допомогою зміни положення тіла в сідлі. Про це повідомляє видання New Atlas.

На перший погляд, CORLEO нагадує робопса від Boston Dynamics, але вже в "люксовій" версії. У нього чотири ноги на гнучких підвісках, електричні приводи та водневий двигун об'ємом 150 кубічних сантиметрів.

Керувати цим дивом техніки можна як кермом, так і стременами, а також змінюючи положення тіла в сідлі — майже як справжнім конем. За словами розробників, водій-вершник зможе буквально "злитися" з CORLEO під час руху — майже як у фільмі "Аватар".

Штучний інтелект постійно підтримує баланс сідла та захищає водія під час різких рухів, а спеціальні "копита" з гуми та пластику забезпечують зчеплення з будь-якою поверхнею. На додачу в коня є панель приладів зі спідометром, яка підсвічує маршрут і допомагає їздити вночі.

Наразі CORLEO — лише концепт, представлений як комп'ютерна анімація. Японська компанія обіцяє показати реальний прототип на виставці Osaka Kansai Expo 2025, а масове виробництво планується не раніше 2050 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Meta готує Hypernova — розумні окуляри Цукерберга, які можуть замінити iPhone. Пристрій отримає екран, розташований у нижньому правому куті правої лінзи, що дозволить користувачам бачити інформацію та взаємодіяти з додатками.