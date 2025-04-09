Як буде виглядати в труні Паша Технік: з’явилася інформація від рідні померлого скандального репера

Стало відомо, в чому, де і коли поховають музиканта

Російського епатажного репера Пашу Техніка, який помер у Таїланді 4 квітня, поховають в одязі його улюблених преміальних брендів та кросівках.

Священник відмовив його рідних від поховання у класичному костюмі. Про це розповіла ексдружина музиканта Єва Карицька в інтерв’ю Ксенії Собчак.

У чому поховають Пашу Техніка

За словами Карицької, матір артиста хотіла поховати його в класичному костюмі. Рішення жінки змінила бесіда зі священником. У результаті Павла Івлєва (справжнє ім'я Паші Техніка – ред.) поховають у кросівках та в одязі марок Stone Island та Burberry, які він любив.

"Потрібно зрозуміти, який розмір одягу йому знадобиться. Благо рідні прислухалися, і ховатимемо його в його улюблених брендах, адже всі знали, що він яскравий", — написала у своєму Telegram-каналі колишня дружина музиканта, яка виховує сина Павла Івана.

Коли та де пройде похорон

Піаніст і син художника Нікаса Сафронова Лука, який був дружним із покійним репером, відвідував його в тайській лікарні та надавав матеріальну підтримку, сплатив місце на цвинтарі для його поховання, пише Mash.

Зазначається, що місце на Миколо-Архангельському цвинтарі Москви, де поховані родичі Паші Техніка, коштуватиме приблизно 2 мільйони рублів.

Також повідомляється, що церемонія прощання з Івлєвим відбудеться 11 квітня у Москві. Відспівування пройде у храмі Петра та Павла.

Раніше ми писали, що за словами Карицької, винним у смерті Павла Івлєва може бути тайський наркодилер Едік. Вона заявила, що він "напоїв Пашу кодеїном та кетаміном, знаючи, що Паша закодований від опіатів".