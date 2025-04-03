Не упустите момент: что посадить в начале апреля для быстрого урожая

Это касается только холодостойких культур

В апреле на огороде начинается много работы. Земля начинает немного прогреваться и становится готовой для высадки некоторых овощей. Все внимание сосредотачивается на подготовке грядок, правильном выборе семян и соблюдении сроков, чтобы урожай получился богатым и здоровым.

В первой половине апреля уже можно высаживать холодостойкие культуры, учитывая, что в начале месяца погода весьма переменчива. Но есть овощи, которые не бояться ночных заморозков, о них рассказано в материале Actualno.

Какие овощи и зелень можно высадить в первой половине апреля

С наступлением апреля на огороде можно высаживать несколько растений и при правильном процессе они вскоре порадуют урожаем. В этот список входит:

Морковь. Овощ следует высаживать, когда почва прогреется до +5…+7 °C, чтобы семена быстрее дали всходы. Если погода еще нестабильная, можно прикрыть грядки агроволокном для защиты.

Редис. Это одна из самых холодостойких культур, поэтому отлично подходит для посадки в начале апреля. Семена редиса прорастают уже при +2…+4 °C, а всходы выдерживают заморозки до -5…-6 °C.

Лук-севок. Овощ хорошо переносит прохладную погоду, а его корни начинают расти уже при +2…+3 °C. Главное — выбрать участок с рыхлой, хорошо дренированной почвой и не заглублять луковицы слишком сильно.

Горох. Его тоже можно сеять в начале апреля, так как его всходы выдерживают заморозки до -6 °C. Семена начинают прорастать уже при +4…+6 °C, но овощу не подходит сильно переувлажненная почва.

Какие овощи можно садить в апреле 2025, Фото: Freepik

Петрушка, шпинат и укроп. Такая зелень отлично подходят для посадки в первой половине апреля, так как способна выдерживать заморозки до -6…-7 °C. Петрушка долго всходит, поэтому ее семена можно заранее замочить, шпинат быстро дает урожай в прохладную погоду, а укроп прорастает уже при +3…+5 °C. Посеянные ранней весной, эти культуры порадуют свежей зеленью уже в мае.

"Телеграф" писал ранее, как вырастить редис быстрее соседей. Используйте простой трюк, чтобы получить богатый урожай.