Пенсійний фонд попереджає: цим українцям потрібно звернутися особисто, щоб зберегти субсидію

Субсидії на комунальні послуги: що зміниться з травня і кому варто подбати про документи вже зараз

У квітні офіційно завершується опалювальний сезон, а з 1 травня Пенсійний фонд України розпочинає призначення житлових субсидій на новий період — до 30 квітня 2026 року. У більшості випадків людям, які вже отримували субсидії раніше, їх перепризначать автоматично. Виключення, якщо змінився склад домогосподарства, майновий стан, і накопичились борги за комуналку.

Пенсійний фонд наголошує — є винятки. Деяким категоріям доведеться подати нову заяву і декларацію про доходи. Це стосується тих, хто:

орендує житло й сам платить за комунальні послуги,

внутрішньо переміщених осіб,

тих, у кого фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано.

Окрема процедура — для тих, хто претендує на допомогу для придбання твердого палива чи скрапленого газу. Їхня заява подається раз на рік.

Для розрахунку нових субсидій використають дані про дохід за третій і четвертий квартали 2024 року, а пенсії — за березень 2025. Подати документи можна:

через сервісний центр ПФУ, поштою, через портал електронних послуг, у ЦНАПі через "Дію".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в березні частину субсидій перерахували. Мова про ті родини, у яких сильно змінився дохід.