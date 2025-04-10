Пенсійний фонд попереджає: цим українцям потрібно звернутися особисто, щоб зберегти субсидію
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Субсидії на комунальні послуги: що зміниться з травня і кому варто подбати про документи вже зараз
У квітні офіційно завершується опалювальний сезон, а з 1 травня Пенсійний фонд України розпочинає призначення житлових субсидій на новий період — до 30 квітня 2026 року. У більшості випадків людям, які вже отримували субсидії раніше, їх перепризначать автоматично. Виключення, якщо змінився склад домогосподарства, майновий стан, і накопичились борги за комуналку.
Пенсійний фонд наголошує — є винятки. Деяким категоріям доведеться подати нову заяву і декларацію про доходи. Це стосується тих, хто:
- орендує житло й сам платить за комунальні послуги,
- внутрішньо переміщених осіб,
- тих, у кого фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано.
Окрема процедура — для тих, хто претендує на допомогу для придбання твердого палива чи скрапленого газу. Їхня заява подається раз на рік.
Для розрахунку нових субсидій використають дані про дохід за третій і четвертий квартали 2024 року, а пенсії — за березень 2025. Подати документи можна:
- через сервісний центр ПФУ,
- поштою,
- через портал електронних послуг,
- у ЦНАПі
- через "Дію".
Раніше "Телеграф" розповідав, що в березні частину субсидій перерахували. Мова про ті родини, у яких сильно змінився дохід.