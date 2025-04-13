Ці листівки зігріють навіть на відстані: найкрасивіші картинки для привітання з Вербною неділею 2025

Обов'язково надішліть близьким красиву привітальну картинку

Вербна неділя — це не просто чергове релігійне свято. Це символ весни та прагнення внутрішньої чистоти. Цьогоріч вона припадає на 13 квітня і саме в цей день варто привітати рідних і близьких. Це можна зробити за допомогою слів, дзвінка або надіслати їм красиву листівку.

Це християнське свято — вхід Господній до Єрусалима, коли Ісуса зустрічали з пальмовими гілками як царя. В Україні пальмові гілки замінили вербовими, вони прокидаються першими навесні. Тому верба — це символ оновлення, життя і Божої благодаті.

Цього дня люди йдуть до церкви, освячують гілочки верби, які прикрашають стрічками. Після служби легенько торкаються вербою рідних, примовляючи: "Не я б’ю — верба б’є, за тиждень — Великдень!". Це не жарт, а благословення на здоров’я, добробут і силу духу. Господині прикрашають оселю гілочками верби, що вважаються оберегом від зла.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші привітання у листівках та картинках. Надішліть красиву картинку близькій людині привітайте її з цим світлим святом.

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