Самые лучшие поздравления с Вербным воскресением 2025: душевные стихи и открытки

Не забудьте поздравить близких со светлым праздником 13 апреля

За семь дней до Пасхи христиане восточного обряда отмечают один из двенадцати главных церковных праздников — Вход Господень в Иерусалим. Этот день также известен в народе как Вербное воскресенье.

Этот день посвящен торжественному Входу Иисуса Христа в Иерусалим, когда его встречали жители города с пальмовыми ветвями за несколько дней до распятия. Символом праздника в Украине стала вербы — знак триумфа жизни над смертью.

В это воскресенье, 13 апреля, во время богослужения в церквях освящают молодые веточки вербы. По народным поверьям, освященная верба защищает от злых людей и болезней, приносит в дом благополучие и мир.

Тепло поздравьте родных, близких и друзей с Вербным воскресеньем 2025. В подборке "Телеграфа" вы найдете красивые открытки, поздравительные картинки и душевные пожелания в стихах.

С Вербным воскресеньем 2025: красивые стихи и открытки

На Вербное воскресенье украинцы идут в церковь с веточками вербы, но знали ли вы, что в разных регионах Украины они имеют разные названия? Есть несколько вариантов.

Напомним, что в середине весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на апрель 2025 года.