Вербна неділя 5 квітня. Що суворо заборонено робити у це світле свято

Церква дозволяє сьогодні трохи вина, попри Великий піст

Одразу після Лазаревої суботи настає Вербна неділя — одне з ключових християнських свят, яке також називають Входом Господнім до Єрусалима. Його традиційно відзначають за тиждень до Великодня. У 2026 році Світле Христове Воскресіння, незалежно від новоюліанського календаря, припадає на 12 квітня.

Йдеться про урочистий вхід Ісуса Христа до Єрусалиму напередодні його страждань та смерті на Голгофі. Люди зустрічали Сина Божого з пальмовими гілками як знак пошани та радості. У країнах, де пальми не ростуть, їх згодом замінили гілки верби. Оскільки верба зацвітає однією з перших навесні, вона стала символом оновлення та пробудження природи після зими.

Християни з давніх-давен вітають один одного з цим святом і відвідують богослужіння. Однією з ключових традицій є освячення гілочок верби у храмі. За народними віруваннями, такі гілочки мають захисну силу: вони відганяють злі сили, оберігають від хвороб і допомагають уберегтися від смутку та бід. Освячену вербу заведено зберігати в оселі протягом усього року — до наступної Вербної неділі.

Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Традиційно це свято українці відзначають у теплій сімейній атмосфері за спільним столом. Однак у цей день слід пам’ятати про суворий Великий піст. У Вербну неділю допускаються невеликі послаблення: до раціону можна додати рибу та морепродукти, страви з олією, а також трохи вина.

Що не можна робити у Вербну неділю

Важко працювати. Варто відкласти фізично виснажливу працю, будівництво та ремонт. Займатися домашніми справами. Згідно з народними традиціями, краще не починати генеральне прибирання, прання, шиття або в’язання. Працювати на городі та саду. Вважається поганою прикметою садити, сіяти чи копати землю цього дня — рослини можуть погано рости чи хворіти. Проявляти негатив. Категорично заборонено сваритися, лаятись, лихословити, ображати навколишніх чи бажати комусь зла. Влаштовувати галасливі гуляння. Не варто влаштовувати пишні застілля з гучною музикою та зловживанням алкоголем. Відвідувати салони краси. Народні повір’я не рекомендують цього дня стригти, фарбувати волосся чи робити манікюр. Викидати освячену вербу. Торішні гілочки не можна просто викидати у сміття — їх заведено спалювати, закопувати в тихому місці або пускати по воді. Відмовляти у допомозі. Цей день вважається часом милосердя, тому важливо допомагати тим, хто цього потребує.

