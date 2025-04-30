Можна "відлякати" щастя та лишитися без фінансів: що не можна робити 30 квітня в день Якова Теплого

Прислухайтеся до головних традицій та заборон цього дня

У середу, 30 квітня, згідно з новим церковним календарем, на який перейшла Православна церква України, вшановується пам’ять апостола Якова Зеведеєва. У народі цей день прозвали Яків Теплий.

"Телеграф" вирішив нагадати про значення свята, а також розповісти про головні заборони та традиції цього дня. Постарайтеся до них прислухатись!

Сьогодні, 30 квітня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святого апостола Якова Зеведеєва — одного з найближчих учнів Ісуса Христа та брата апостола Іоанна Богослова. Яків був свідком багатьох чудесних подій у житті Спасителя, а після Його воскресіння став одним із перших проповідників християнської віри.

У народні традиції цей день отримав назву Яків Теплий. Це пов’язано з тим, що до 30 квітня зазвичай остаточно встановлювалася справжня тепла весняна погода. І багато людей розпочинають польові роботи.

Що можна робити 30 квітня:

Віряни звертаються з молитвами до святого Якова, просять у нього сил, терпіння та гарного врожаю;

У цей день можна працювати на городі. Вважається, що з цього дня земля повністю прогрівається, тому можна висаджувати капусту, огірки та інші культури;

Можна влаштовувати прибирання. У народі вірили, що очищення свого житла цього дня привабить удачу;

Що можна і не можна робити 30 квітня

Що не можна робити 30 квітня:

Цього дня не можна лінуватися та відкладати справи. У народі говорили, що хто у цей день ледарює, той цілий рік буде невдахою;

Сьогодні не можна влаштовувати конфлікти, сварки, виявляти злість, жадібність, тому що це може залучити до життя труднощі та "відлякати" щастя;

Не можна позичати гроші. Вважається, що разом з ними можна віддати й свій фінансовий добробут;

Якщо на вулиці погана погода, то не варто працювати на городі.У народі говорили, що будь-які посадки можуть просто "не прижитися".

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