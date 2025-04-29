"Арсенал" програв ПСЖ у першому півфіналі Ліги чемпіонів (відео)

Все вирішиться у Парижі

У вівторок, 29 квітня, відбувся перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Англійський "Арсенал" приймав французький "Парі Сен-Жермен".

Гра, що проходила у Лондоні на стадіоні "Арсенал", завершилася з рахунком 1:0 на користь ПСЖ. Про це повідомляє "Телеграф".

Зустріч розпочалася з холодного душу для господарів. Вже на 4-й хвилині гри парижани організували супергол. Дембеле протягнув м’яч до чужого штрафного майданчика, віддав передачу на фланг на Кварацхелію, який відразу відпасував французу назад — Усман ударом у дотик вразив ціль.

На початку другого тайму Каноніри забили після стандарту у виконанні Райса, але гол Меріно було скасовано через офсайд.

Повний відеоогляд матчу "Арсенал" — ПСЖ буде доступний тут пізніше.

Матч-відповідь між "Арсеналом" і ПСЖ відбудеться 7 травня в Парижі (Франція) на стадіоні. "Парк-де-Пренс". Переможець протистояння вийде у фінал турніру, де зіграє з переможцем 2-матчевої дуелі "Барселони" та "Інтера". Вирішальна гра відбудеться 31 травня у Мюнхені (Німеччина) на однойменній арені.

Нагадаємо, Арсенал став третім на етапі ліги. У 1/8 фіналу ЛЧ Каноніри з легкістю вибили ПСВ, після чого пройшли мадридський "Реал". ПСЖ не зумів відібратися в плей-оф ЛЧ y напряму. Парижани у стиковому раунді пройшли "Брест", після чого здолали англійські "Ліверпуль" та "Астон Віллу".