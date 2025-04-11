Старезні сервізи з СРСР можна продати за чималі гроші. Скільки коштують (фото)
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Час перевірити серванти
Часи Радянського союзу характеризуються не тільки дивакуватим інтер'єром, а й цікавим посудом, який й досі продають. До прикладу, можна придбати культовий чайний сервіз.
Відповідне оголошення розміщено на порталі з продажу вживаних речей. Продаються два радянських сервізи "Зелений садок" та з павичами.
Перший варіант — це сервіз, який виготовлено у 70-ті роки. Він весь час зберігався у серванті і використовувався лише на сімейні свята і то не часто. Сервіз практично в ідеальному стані — позолота не стерта, сколів та тріщин немає. Ручний розпис.
Однак зазначено, що в сервізі не вистачає є чашки та пиріжкової тарілки. Вартість складає 8 000 грн. На фото видно, що сервіз виконано в зеленому яскравому кольорі з позолотою на краєчках.
Другий сервіз, який виставлено на продаж, — це "Павич". Він виготовлений Коростенською фарфоровою фабрикою у 1997 році. Абсолютно новий, не використовувався. Сервіз має білий колір з різнокольоровими павичами та позолотою на краєчках. Виготовлений з порцеляни, без жодного дефекту. Вартість — 5500 грн.
Повна комплектація сервізу включає:
- Супниця 1 шт.
- Тортівниця 1 шт.
- Пиріжкова таріль 1 шт.
- Блюдо для риби 1 шт.
- Оселедниця 1 шт.
- Тарілки для перших страв 6 шт.
- Тарілки для других страв 6 шт.
- Тарілки пиріжкові 6 шт.
- Тарілки десертні 6 шт.
- Цукорниця.
- Соусник.
- Перечниця.
- Сільничка.
- Гірчичниця.
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