"Чи можна бити дітей?" Опитування від мера Івано-Франківська підняло галас у мережі

У мережі почалися великі дискусії

В українському суспільстві тема використання у побуті російської мови стала особливо гострою у воєнний час. І особливо гучні суперечки викликає, якщо в цьому було викрито неповнолітніх.

Новий виток громадської дискусії викликав актор Богдан Бенюк. В інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк він висловив думку, що для "перевиховання" таких дітей необхідно застосовувати фізичне насильство.

"Береш різку. І по ср*ці різкою відпороти, щоб він забув навіки вічні про те, що є російська мова… Таким чином народити в дитині гордість за мову. Бо коли вона матиме гордість, почуватиметься українцем, у неї не буде питань, як говорити з однокласниками. І не почуватиметься вигнанцем у класі. Треба вміти виховати повагу до своєї країни. Воюй із ними, бийся з ними, різкою бий, пляшкою з-під води по голові бий старших", — сказав Бенюк.

Однак на цьому історія не закінчилася, оскільки те саме питанняя поставив і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який вирішив поцікавитися у підписників свого telegram-каналу, що вони думають із цього приводу. Як видно з результатів, цілих 25% аудиторії міського голови підтримують застосування фізичного насильства проти неповнолітніх або їхніх батьків. Половина всіх респондентів висловила категоричну незгоду зі словами Бенюка, а ще чверть переконана, що майбутньому поколінню треба надавати особистий приклад.

Опитування від посадової особи звичайно викликало бурхливе обговорення в мережі. А аргументи знайшлися як за, так і проти.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що у Києві сталося жорстоке вбивство. Чоловік попросив вимкнути російську музику та поплатився життям.