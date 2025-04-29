Менгеле, Ейхман, Барбі та інші: Аргентина розсекретила тисячі документів про нацистів-втікачів

Аргентина та інші країни Південної Америки після ДСВ прийняли у себе близько 10 тисяч нацистів

Аргентинська влада за наказом президента Хав'єра Мілея розсекретила понад 1850 документів, які стосуються діяльності в країні німецьких нацистів після Другої світової війни. Зокрема, у документах є відомості щодо нацистських воєнних злочинців, які переховувалися після війни від правосуддя – Адольфа Ейхмана, Йозефа Менгеле та інших.

Повідомлення про розсекречування документів опубліковано на офіційному порталі аргентинського уряду. Усі документи зібрано у досьє, які охоплюють діяльність нацистів у Південній Америці після Другої світової, а також дані про діяльність аргентинської військової диктатури.

За даними з документів, Аргентина та інші країни Південної Америки після ДСВ прийняли у себе близько 10 тисяч нацистських політичних діячів, партійних чиновників, офіцерів та вчених. Влаштовувати втечі нацистам допомагали представники Ватикану, які оформлювали їм підробні документи та допомагали із транспортуванням.

Так, до Південної Америки після війни втекли:

Воєнний злочинець Йозеф Менгеле, який відомий тим, що проводив медичні досліди на в'язнях концтабору Освенцим;

Воєнний злочинець, член СС Адольф Ейхман, який є одним з відповідальних за організацію Холокосту;

Клаус Барбі, який несе відповідальність за масові вбивства та страти членів Руху Опору в Європі;

Еріх Прібке, службовець Гестапо (політична поліція гітлерівської Німеччини), який відповідальний за масові страти в Римі в 1944 році.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року в Ізралі помер Шалом Нагар — людина, яка стратила нацистського злочинця Адольфа Ейхмана на прізвисько "архітектор Голокосту". Це стало першим та останнім випадком виконання закону про страту в Державі Ізраїль.

В США 17 березня президент США Дональд Трамп анонсував масштабне оприлюднення документів, які пов'язані із вбивством Кеннеді у 1963 році – відповідний указ Трамп підписав ще на початку каденції. Він заявив, що файли будуть розсекречені 18 березня.

18 березня Національний архів США завершив оприлюднення останньої порції з розсекречених документів, пов'язаних із вбивством 35-го президента Сполучених Штатів Джона Фіцджеральда Кеннеді в листопаді 1963 року. За даними з архівів, Радянський Союз через громадянина США Сергія Чорнонога намагався попередити Вашингтон про загрозу.