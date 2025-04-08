Комплект форми КДБіста продають в Україні за кругленьку суму

КДБ СРСР був головним органом державної безпеки Радянського Союзу

На українському ринку з'явився рідкісний лот — повний комплект форми офіцера КДБ часів СРСР. У наборі є літня та зимова форма, а також парадний та повсякденний одяг.

Усього продавець пропонує 28 різних предметів за 39 900 гривень. Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних ресурсів купівлі-продажу.

Судячи з оголошення, до набору входять всі необхідні елементи форми офіцера КДБ, включаючи головні убори та взуття. Бонусом покупець отримає солдатський пасок Радянської Армії, білий парадний шовковий шалик та ювілейну медаль "70 років Збройним Силам СРСР" з колодкою.

Комплект має конкретні розмірні параметри: парадний та повсякденний одяг — 50 розмір, зріст 5, повнота С; камуфляж — 52 розмір при тому ж зрості та повноті. Головні убори представлені у 56 розмірі, а взуття — у 44.

Подібні предмети радянської епохи час від часу з'являються на ринку колекційних товарів та військових раритетів. Такі лоти зазвичай викликають інтерес у колекціонерів військової атрибутики, музейних працівників та людей, які цікавляться історією спецслужб.

Нагадаємо, що КДБ СРСР був головним органом державної безпеки Радянського Союзу від 1954 до 1991 року. Форма офіцерів цієї організації мала свої особливості та відрізнялася від звичайної армійської уніформи.

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