В СРСР діти часто ходили "в перукарню на завивку": що криється за цими словами

Коли калюжа стає перукарнею

У часи СРСР, коли не було смартфонів і комп'ютерних ігор, діти майже весь вільний час проводили надворі. Вони вигадували безліч цікавих ігор з підручних матеріалів, які дарувала природа. Однією з таких забав була гра "в перукарню" з кульбабами.

Після весняних дощів, коли з'являлися перші кульбаби, діти збирали ці квіти для незвичайного застосування. Брали довге стебло кульбаби, акуратно розділяли його повздовж на тонкі смужки, але не до кінця, залишаючи основу цілою. Потім ці "розділені" стебла занурювали в калюжу – імпровізовану "перукарню".

Під дією води тонкі смужки стебла починали закручуватися, створюючи ефект "завивки". Діти називали це "ходити в перукарню" і влаштовували цілі рольові ігри, де одні були "клієнтами", а інші – "перукарями", які робили "зачіски" з кульбаб.

Втім, ця гра не зникла з розпадом Радянського Союзу. Діти 90-х років також продовжували "ходити в перукарню" з кульбабами. Навіть коли з'явилися перші комп'ютерні ігри та інші розваги, багато хто все одно виходив надвір після дощу, щоб зробити "завивку" кульбабам.

Раніше "Телеграф" писав про роботу, яка в СРСР була ганебною та принизливою. А зараз вона є мрією мільйонів.