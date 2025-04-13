Не я б’ю – верба б’є! Красиві листівки та привітання з Вербною неділею 13 квітня

Цього дня відзначається велике свято Вербна неділя

Вербна неділя — велике церковне свято, яке у 2025 році припадає на 13 квітня. Воно відзначається за тиждень до Великодня — це шоста неділя Великого посту. Це свято присвячене входу Ісуса Христа до Єрусалиму, воно символізує початок Страсного тижня, що передував розп’яттю та воскресінню Христа.

У цей день віруючі ходять у храми на святкові богослужіння. З собою вони беруть гілочки верби, які освячують, як символ пальмових гілок, якими християни зустрічали Ісуса Христа в Єрусалимі.

Вербна неділя — чудова нагода привітати близьких, нагадавши, що скоро Великдент. Цього дня прийнято ходити в гості, обмінюватися вітаннями та теплими словами.

"Телеграф" підготував барвисті листівки та картинки, щоб ви могли привітати родичів, друзів, сусідів чи колег зі святом Вербної неділі. Побажайте добра, миру, здоров’я та щастя близьким людям, супроводжуючи повідомлення милою листівкою або яскравою картинкою.

Привітання і листівки з Вербною неділею

Дорогі мої! З Вербною неділею вас! Нехай це світле свято принесе у ваш дім тепло, радість та благословення. Бажаю, щоб освячені вербові гілочки оберігали вас від негараздів, а в серці панували мир і любов. Нехай весна оновить усе навколо, і кожен день буде сповнений надій та добрих моментів!

З Вербною неділею! Нехай цей день наповнить ваше серце світлом та теплом, а освячені гілочки зроблять внесок у домашній затишок та захист. Бажаю вам здоров’я, щастя і щоб кожен новий день був як весна – яскравий та повний надій!

Вітаю з Вербною неділею! Нехай це свято нагадає про доброту та мир, який нам усім так потрібен. Бажаю, щоб у вашому житті було більше радісних моментів, а вербочки, які ми освячуємо, бережуть вас від усіх бід та негараздів.

З Вербною неділею, рідні мої! Хочу побажати вам, щоб цей день став початком чогось нового та прекрасного. Нехай верба у вашому будинку буде символом здоров’я та щастя, а в душі завжди цвіте весна. Обіймаю вас усім серцем!

З Вербною неділею вас! Нехай це свято принесе спокій та радість, а освячені гілочки верби нагадають, що добро завжди поряд. Бажаю, щоб у вашому житті було багато світла, тепла та посмішок!

Вітаю з Вербною неділею! Нехай цей день буде сповнений тепла та благословень, а вербні гілочки у вашому будинку стануть оберегом від усіх негараздів. Бажаю вам міцного здоров’я, кохання та щоб кожен денгь приносив щось хороше та світле.

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