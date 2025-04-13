Як врятувати підгорілі паски? У мережі поділись цінним лайфхаком (відео)

Можна використати не лише терку

На передодні Великодня, яке у 2025 році святкують 20 квітня, у мережі з'явилось чимало цікавих та корисних лайфхаків. Є навіть поради як врятувати підгорілі паски.

Відео у мережі Tik Tok опублікувала Катерина. Вона поділилась лайфхаком, як легко очистити верхівки пасок від чорного нагару.

В оригіналі, на відео, жінка використовує манікюрний фрезер та спеціальну круглу плоску насадку, чимось схожу на полірувальний диск. З її допомогою майстриня обережно знімає чорне обгоріле тісто, зберігаючи структуру верхівки.

"Салон краси для пасок відкрито. Запис тільки по передплаті! Так, це фрезер. Так, це паска. Ні, це не кулінарна катастрофа — це жарт. Відео створене з гумором і самоіронією. Хто зрозумів — той усміхнувся, хто образився — обіймаю. Всім гарного настрою!" — йдеться у підписі під відео.

Зауважимо, що насадка, яку використовувала авторка, нова і чиста, проте такий гумористичний лайфхак обурив користувачів. Дехто наголосив, що краще використовувати терку, але вона не збереже нерівну текстуру верхівки паски. Хтось з користувачів оцінив гумор та посміявся, додавши, що фрезер став помічником і на кухні.

Як запобігти підгоранню пасок

Аби верхівки пасок не підгоріли, їх слід накрити фольгою. Тобто, коли пасочки в духовці гарно зарум'янились, але в середині ще не пропеклися, накрийте верхівки шматком фольги. Він буде запобігати підгоранню, а на швидкість і якість пропікання це не вплине.

Додамо, що використовувати замість фольги пергамент чи папір не треба, він не дасть потрібного результату.

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