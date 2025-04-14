Роуз і Джек, оркестр та "Серце океану": що у фільмі "Титанік" було насправді, а що вигадка

Рівно 113 років тому "непотоплюваний" лайнер забрав життя понад півтори тисячі людей

Саме у цей день — 14 квітня 1912 року — сталося одне з найвідоміших корабельних аварій в історії. Увечері, близько 23:40, британський пасажирський лайнер "Титанік" зіткнувся з айсбергом у північній частині Атлантичного океану. Внаслідок трагедії загинуло понад півтори тисячі людей, а вшанувати пам'ять "непотоплюваному" кораблю у 1997 році зміг режисер Джеймс Кемерон.

Однойменний фільм з Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет у головних ролях виграв цілих 11 статуеток "Оскар" та став одним із найкасовіших і культових в історії кіно. Він не претендує на повну точність, проте саме завдяки йому багато хто наново відкрив для себе трагедію "Титаніка".

Відмінностей між реальною катастрофою і тим, як її показано у фільмі Кемерона, досить багато — фільм заснований на реальних подіях, але включає безліч художніх вигадок для драматичного ефекту. "Телеграф" розповідає, де закінчується історія і починається кіно.

Факти vs. Художня вигадка

Вигадані персонажі

Центральна любовна лінія між пасажиркою першого класу Роуз та бідним художником Джеком Доусоном — цілком вигадана. Ні Джек, ні Роуз не існували насправді. Тому й сцена на носі корабля — повністю художня вигадка.

"Серце океану" — не історичний артефакт

Дорогоцінність, навколо якої побудована більша частина сюжету, — діамант "Серце океану" — також плід фантазії сценаристів. Прототипом послужив легендарний "Синій діамант Хоупа", але він ніяк не пов’язаний із "Титаніком".

Справжній "Синій діамант Хоупа". Фото: соцмережі

Спотворення в образах реальних людей

У фільмі показані й реальні історичні постаті, проте не завжди з повною точністю. Так, одного з офіцерів Вільяма Мердока зображено таким, що чинить самогубство після того, як стріляє у пасажира. Ці сцени викликали обурення у його родичів та істориків — точних даних про такий епізод немає.

У фільмі Мердока зіграв Еван Стюарт

Реальний офіцер Вільям Мердок

Герої, яких не показали

Кемерон включив кілька сцен зі справжніми героями трагедії — наприклад, з оркестром, який продовжував грати до останнього.

Точність у деталях катастрофи

Фільм достовірно передає хід аварії: зіткнення з айсбергом, розкол судна на дві частини, хаос під час евакуації. Кемерон провів масштабне дослідження, зокрема занурювався до останків судна, щоб передати все максимально точно — від розташування палуб до внутрішнього оздоблення кают.

Джеймс Кемерон. Фото: Getty Images

Класова нерівність — правда життя

У фільмі наголошено на несправедливості щодо пасажирів третього класу, які не мали доступу до шлюпок і залишили судно серед останніх. Це відповідає історичним даним: багато хто не зміг вибратися з нижніх палуб через закриті проходи, брак інформації та паніки.

Нагадаємо, що уламки лайнера зараз знаходяться на глибині 3800 метрів в Атлантичному океані. Раніше повідомлялося, що аналітики створили детальну 3D-модель легендарного судна "Титанік".