Загибель "Титаніка": останні години судна розкрили в найдрібніших подробицях (фото)

Аналіз "Титаніка" розкрив детальні подробиці його загибелі

Аналітики створили детальну 3D модель легендарного судна "Титанік". Очікується, що вона дозволить розповісти про те, що відбувалося на лайнері в останні години його життя.

Про це повідомляє BBC. Зокрема сканування підтверджує повідомлення очевидців про те, що інженери в котельні працювали до останнього моменту, не даючи двигунам затихнути.

Модель була створена в рамках підготовки документального фільму National Geographic та Atlantic Productions під назвою "Титанік: Цифрове воскресіння".

Самі уламки знаходяться на глибині 3800 метрів в Атлантичному океані, а їхнє розташування наносилося на карту за допомогою підводних безпілотників. Загалом у 2023 році було зроблено понад 700 тисяч фотографій, що документують фрагменти корабля з усіх ракурсів.

"Це як на місці злочину: треба побачити які є докази, у контексті того, де вони знаходяться. І наявність повного огляду всього місця катастрофи є ключем до розуміння того, що тут сталося", — розповів аналітик Паркс Стівенсон, який працює над проєктом.

За даними аналізу, айсберг пройшов дотичною до "Титаніку", чим залишив лінію з дрібних пробоїн на борту. Судно мало стати непотоплюваним і утримуватися на плаву навіть якщо вода потрапить у 4 відсіки, проте характер пошкоджень вказує, що вода змогла затопити відразу у 6. При цьому в деякі відсіки вона потрапила через отвори, розміром з аркуш паперу.

Пошкодження на борту

Вид на уламки Титаніка

Титанік з іншого ракурсу

Корма лайнера відірвалася від решти

Відкритий клапан котельні доводить, що двигуни працювали навіть коли судно опинилося під водою

Як відомо, Титанік затонув у ніч з 14 на 15 квітня 1912 року, забрав із собою під воду понад 1500 життів людей і залишив по собі безліч легенд.