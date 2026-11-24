За плечима в кожної з цих пар – не менше ніж 60 років спільного життя

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Подружжя, яке прожило разом десятиліття, радить прислухатися одне до одного, шукати рішення, які влаштовують обох, і вміти прощати. У їхніх історіях турбота помітна в повсякденних справах – від сніданку для коханої людини до допомоги по господарству.

Про Петра і Параску Гаврилюків із села Великі Телковичі, які на момент зйомки прожили у шлюбі 65 років, розповіло Суспільне Рівне. Вони познайомилися у старших класах, а коли Петро пішов до армії, писали одне одному листи.

Гаврилюки познайомилися у школі й листувалися, поки Петро служив в армії

Не тримати образи після суперечки

Параска Гаврилюк вважає свій шлюб щасливим, хоча в подружжя бувають розбіжності. Вона згадує, що й замолоду вони не затримувалися на суперечках і швидко поверталися до звичайного спілкування.

"Кращого за нього для мене нікого б не було", – сказала Параска Гаврилюк.

На момент зйомки Петру було 90 років, Парасці – 86. Вони й досі тримали порося та курей, доглядали город і сад, де Петро понад пів століття тому власноруч посадив дерева.

Шукати рішення, яке підходить обом

Клавдія та Віктор Срюбки з Київської області, як розповіла ТСН, відзначили 70-річчя шлюбу у 2016 році. Коли виникала суперечка, вони намагалися зрозуміти, чого хоче кожен, і знайти вихід, за якого обом буде добре.

До ювілею діти подарували подружжю Срюбків срібні обручки

"Ми поважали одне одного", – сказали подружжя Срюбків.

На ювілей діти подарували їм срібні обручки: у подружжя їх довго не було. У Віктора був і свій спосіб порадувати дружину без особливого приводу – щоранку він готував їй кашу за особливим рецептом.

Допомагати одне одному в повсякденних справах

Валентина і Валерій Ширяєви з Умані на момент інтерв’ю Суспільне Черкаси прожили у шлюбі 63 роки. Валентина розповіла, що вони звикли разом ходити за покупками, їздити до дітей і навіть відвідувати поліклініку.

У Ширяєвих понад 60 років зберігалася ранкова традиція пити каву з молоком або вершками

"Якщо вирішили разом будувати сімейне життя, треба, по-перше, поважати одне одного. По-друге, любити, бо любов прийде, коли поважатимеш, прощатимеш і допомагатимеш дружині", – сказала Валентина Ширяєва.

Підтримувати плани й захоплення одне одного

Галина й Анатолій Олійники зі Спаського прожили у шлюбі 60 років, розповіла газета "Вісті Сосниччини". Коли вони одружилися, Галина щойно закінчила перший курс інституту. За підтримки чоловіка вона залишилася на денному відділенні й отримала диплом, хоча на останньому курсі в пари народилася донька.

Олійники разом займалися господарством і знаходили час на свої захоплення

Олійники разом працювали, виступали на сцені й займалися господарством. Водночас у кожного залишався час на свої захоплення: Анатолій ходив на полювання й риболовлю, а Галина їздила на репетиції та виступи в інші села.

"Треба відчувати одне одного. Я вже бачу, який у неї настрій, коли щось сказати, а коли промовчати", – сказав Анатолій Олійник.

Як повідомляв "Телеграф", Меланія та Дональд Трамп можуть підтримувати публічний образ подружжя, навіть якщо емоційно віддалилися одне від одного. На думку експерта, роль першої леді в їхніх стосунках змінилася.