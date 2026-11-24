Ініціативу започаткувала шведська асоціація спортивного рибальства Sportfiskarna

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У Стокгольмі різдвяні ялинки занурюють у воду, щоб облаштувати місця для нересту риб і схованки для мальків. У січні 2025 року дерева опустили у воду біля міської набережної Седер-Меларстранд.

Адміністрація портів Стокгольма повідомила, що 10 січня 2025 року під оглядовий майданчик на набережній опустили 25 ялинок.

Для цього взяли дерева, які залишилися непроданими після різдвяних ярмарків.

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Як ялинки облаштовують під водою

Під оглядовим майданчиком закріпили велику сітку. Вона утримує дерева разом, і їхні гілки утворюють підводне укриття в затоці Ріддарф’єрден. Ним можуть скористатися, зокрема, щука, окунь і балтійський оселедець.

На інших ділянках Стокгольма ялинки занурювали з човна. У січні 2024 року Dawn описало, як біля району Гаммарбю-Шестад до дерев прив’язували важке каміння, щоб вони пішли під воду. Станом на січень 2024 року від початку ініціативи у 2016-му в різних місцях міста занурили понад 1000 дерев, зібраних після Різдва.

Густе ялинове гілля дає малькам змогу сховатися від більших риб Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Це чудові місця, де риба може відкладати ікру, а мальки – ховатися від більших риб", – пояснила керівниця проєкту Sportfiskarna Малін Шеллін.

На підводних записах, зроблених у попередні роки, серед гілок занурених ялинок було видно желеподібні скупчення личинок риб.

Чому рибам у Стокгольмі бракує місць для нересту

Забудова берегів Стокгольма знищила значну частину природних нерестовищ у міських водоймах, повідомила місцева організація Партії зелених. Для розмноження рибам важливе тепле, заросле рослинами мілководдя біля берегів: там розвивається молодь.

"На вже забудованих ділянках треба шукати нові способи відновити місця нересту. Один зі способів – робити укриття з різдвяних ялинок. Це економний спосіб пом’якшити проблему й використати відходи, які інакше пішли б на спалювання", – пояснила Катаріна Лур, яка на той час відповідала за екологічну політику Стокгольма.

Такі укриття мають обмежений строк служби. Серед довговічніших варіантів для міських водойм розглядали штучні нерестовища та плавучі водно-болотні ділянки.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", ялинкові кульки у минулому: ось головний тренд різдвяного декору цього року.